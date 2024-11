Störung der Uni Potsdam und Informatik-Institut hält an

Die Ursache für die IT-Störung an der Universität Potsdam bleibt unklar.

Potsdam - An der Universität Potsdam gehen die Untersuchungen zur Ursache einer anhaltenden IT-Störung weiter. Die Einrichtung ist seit Mittwochnachmittag nicht mehr per Telefon und Mail erreichbar. Die Webseite wurde zum Schutz vom Netz genommen. Eine Sprecherin der Universität Potsdam sagte der dpa, Experten untersuchten die Ursache und wollen klären, was dahinterstecke. Ob es sich um eine Cyberattacke handelt, sei nach derzeitigen Erkenntnissen unklar.

Am Donnerstag hatte die Uni bereits auf X mitgeteilt, es gebe technische Probleme mit der zentralen Internetanbindung. Alle Uni-Angehörigen werden den Angaben zufolge auf den Kanälen der internen Kommunikation sowie über die Social-Media-Kanäle der Hochschule über das weitere Vorgehen informiert.

Auch das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, ein wissenschaftliches Informatikinstitut, ist von der Störung betroffen.