Wegen eines defekten Signals in Tempelhof kommt es am Morgen auf den S-Bahn-Linien 41, 46 und 47 zu Verspätungen. (Symbolbild)

Berlin - Im morgendlichen S-Bahn-Verkehr in Berlin kommt es heute auf mehreren Linien zu Verspätungen. Die S-Bahn meldete eine Reparatur an einem Signal in Tempelhof. Deshalb komme es auf den Linien S41, S46 und S47 zu Einschränkungen, teilte die S-Bahn online mit.

Auch im Regionalverkehr gibt es Störungen. Die DB Regio teilte auf der Plattform X mit, dass eine technische Störung zum Ausfall der Verbindung RE3343 zwischen Schwedt (Oder) und Angermünde in der brandenburgischen Uckermark führe.