Letztmals vor Olympia sind die deutschen Biathletinnen im Quartett gefordert. Beim Heimspiel in Ruhpolding reicht es nur zu Platz sechs. Der Sieg geht an den großen Gold-Favoriten.

Ruhpolding - Die deutschen Biathletinnen haben das letzte Staffelrennen vor den Olympischen Winterspielen nach einer Strafrunde von Franziska Preuß ohne Podestplatz beendet. Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding mussten sich Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Preuß mit Platz sechs begnügen. Den Sieg sicherte sich Norwegen vor Italien und Schweden, Deutschland hatte im Ziel nach 4 x 6 Kilometern 1:01,8 Minuten Rückstand.

Auf den Tag genau fünf Wochen vor dem Olympia-Rennen im italienischen Antholz waren die Strafrunde und insgesamt acht Nachlader zu viel für eine Spitzenposition. Verfolgungs-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Preuß leistete sich in ihrem Wohnort ausgerechnet im letzten Schießen diesen recht seltenen Patzer. Vor einem Jahr hatte die 31-jährige Preuß dem deutschen Quartett an gleicher Stelle noch den bislang letzten Weltcupsieg gesichert.

Überraschend wurde der große Olympia-Favorit Frankreich in Bestbesetzung nur Vierter. Zuvor hatten es die deutschen Frauen in diesem Winter in Hochfilzen und Oberhof jeweils auf Rang drei geschafft. Am Donnerstag (14.30/ZDF und Eurosport) geht es weiter mit der Männer-Staffel in Ruhpolding weiter.