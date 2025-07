Voriges Jahr ermittelte die Polizei wegen zahlreicher Straftaten, darunter rechtsextreme Vorfälle, beim Simson-Treffen. Jetzt werden in Zwickau wieder viele Zweiradfans erwartet.

Straftaten am Anreisetag des Simson-Treffens in Zwickau

In diesem Jahr wird das Treffen durch einen größeren Polizeieinsatz begleitet. (Symbolbild)

Zwickau - Am Anreisetag des Simson-Treffens in Zwickau hat die Polizei einzelne Straftaten registriert. In fünf Fällen seien Anzeigen wegen verfassungsfeindlicher Symbole aufgenommen werden, teilte die Polizei mit. Sie wurden bei Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 26 Jahren gesichtet.

Zudem werde wegen vier Fällen der Körperverletzung ermittelt. Die Veranstalter des Treffens hätten zudem dreimal Kleidungsstücke konfisziert, mit denen politische Gesinnungen kundgetan wurden. Dies habe gegen die Zeltplatzordnung verstoßen.

Größerer Polizeieinsatz

Bei dem dreitägigen Simon-Treffen werden bis zum Sonntag Hunderte Zweiradfans auf dem Flugplatz in Zwickau erwartet. Voriges Jahr hatte die Polizei wegen einer Vielzahl von Straftaten, darunter rechtsextreme Vorfälle, ermittelt.

In diesem Jahr wird das Treffen durch einen größeren Polizeieinsatz begleitet. Insgesamt sei der Auftakt der Veranstaltung „überwiegend friedlich und störungsfrei“ verlaufen, bilanzierte die Polizei.