sibirien Straßenhund rettet zehnjähriges Mädchen mit Kuscheln vor dem Kältetod

Ein zehnjähriges Mädchen aus Russland war nach Schulschluss auf dem Heimweg, als sie plötzlich von einem Schneesturm erwischt wurde. Dieser war so heftig, dass das Mädchen die Orientierung verlor - bei Minustemperaturen. Retter in der Not war ein Straßenhund.