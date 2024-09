Bei der Straßenrad-Europameisterschaft in Belgien darf der Nachwuchs sein Können zeigen. Der gebürtige Bremer Niklas Behrens verpasst beim U23-Rennen den Tagessieg und holt Rang zwei.

Hasselt - Bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Belgien hat der Nachwuchsfahrer Niklas Behrens beim U23-Rennen den Sieg verpasst. Der 20-Jährige musste sich auf der 162 Kilometer langen Strecke zwischen Heusden-Zolder und Hasselt in Belgien nur dem Niederländer Huub Artz geschlagen geben. Der Franzose Léandre Lozouet wurde Dritter. Für den gebürtigen Bremer Behrens war es dennoch der größte Karriereerfolg. Bei den Frauen wurde Hannah Kunz als Zwölfte beste Deutsche.

Insgesamt hat Deutschland nach drei Wettkampftagen fünf Medaillen eingefahren. Am Samstag gehen die Frauen beim Straßenrennen an den Start. Am Sonntag kämpfen die Männer um die europäische Krone. Bei den Deutschen starten unter anderem Nils Politt und John Degenkolb. Superstars wie Tour-Sieger Tadej Pogacar oder der Däne Jonas Vingegaard sind nicht dabei.