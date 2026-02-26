Bis zu sechs Züge pro Stunde und Richtung sollen ab März wieder auf der Strecke Magdeburg-Berlin fahren. Weitere Bauarbeiten sind aber schon in Sicht.

Magdeburg/Berlin - Seit dem Brand des Stellwerks Gerwisch bei Magdeburg versucht die Deutsche Bahn Schritt für Schritt wieder mehr Züge auf die Strecke Magdeburg-Berlin zu bringen. Nach einer technischen Koppelung zweier benachbarter Stellwerke könnten ab dem 1. März bis zu sechs Züge pro Stunde und Richtung fahren, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Damit verdoppele sich die Kapazität im Vergleich zur aktuellen Situation - „Und das ursprüngliche Fern- und Nahverkehrsangebot auf der Strecke wird wieder hergestellt.“

Das Stellwerk Gerwisch wurde bei einem Brand im September völlig zerstört. Es soll ein neues entstehen, um die Streckenkapazität dauerhaft wiederherzustellen. Die Inbetriebnahme ist laut Bahn für das vierte Quartal geplant. „Wegen der mit dem Stellwerksneubau auch im Gleisbereich erforderlichen Baumaßnahmen wird es zwischen Ende April und Ende September erneut zu baubedingten Einschränkungen kommen.“ Über den genauen Umfang will die Bahn zu gegebener Zeit informieren.