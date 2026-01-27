Leipzig - Zwei Männer haben bei einem Streit einen 30-Jährigen in Leipzig verletzt. Laut Polizei kam dieser am Montagabend mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Demnach hatten ihn die beiden Männer gegen 23.20 Uhr in einer Straßenbahn bedroht und beleidigt.

Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, die an der Haltestelle Bayerischer Bahnhof außerhalb der Straßenbahn fortgesetzt worden sei, teilte die Polizei mit. Ein Fahrgast habe den Notruf gewählt. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge vor Ort gestellt. Nun laufen die Ermittlungen wegen Körperverletzung. Zuvor hatte bereits das Portal „Tag24“ berichtet.