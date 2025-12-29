Die Knallerei an Silvester bedeutet für Zoo-, Wild- und Haustiere erheblichen Stress. Zoo und Tierpark rufen deshalb zu mehr Rücksichtnahme am Jahreswechsel auf.

Berlin - Die Tage rund um Silvester sind aufgrund der lauten Knallerei eine Qual für Wild-, Haus - und Zootiere. Der Berliner Tierpark und der Zoologische Garten rufen deshalb zu mehr Zurückhaltung beim Böllern und Raketen abfeuern auf. „Die lauten Knallgeräusche, das grelle Licht und der ansteigende Feinstaubpegel setzen vielen Tieren erheblich zu“, teilten die beiden Einrichtungen mit. „Auch jenen, die im Tierpark und im Zoo Berlin leben.“

Zwar verbrächten die Tiere die Nacht dort gut geschützt in den Innenbereichen und Stallungen. „Gerade die Knallkörper, die schon vor der erlaubten Uhrzeit gezündet werden, registrieren die Tiere durchaus“, hieß es. Auch außerhalb der Einrichtungen seien Wild- und Haustiere stark belastet. Er wünsche sich deshalb einen verantwortungsvolleren Umgang der Menschen mit Böllern und Raketen, teilte Zoodirektor Andreas Knieriem mit.

„Wir können dankbar dafür sein, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem derzeit Frieden herrscht“, betonte er. „Warum manche Menschen freiwillig eine kriegsähnliche Geräuschkulisse in ihrer Nachbarschaft herstellen möchten, ist mir persönlich ein Rätsel.“ Knieriem sprach sich deshalb für ein generelles Böllerverbot in der Berliner Innenstadt aus.