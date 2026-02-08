Mitten auf der Fahrt heißgelaufen: In Zwickau muss eine Straßenbahn nach einem technischen Defekt abgeschleppt werden.

In Zwickau hat der Stromabnehmer einer Straßenbahn Feuer gefangen und die Tram zum Stehen gebracht (Archivibild):

Zwickau - Der Stromabnehmer einer Straßenbahn hat in Zwickau Feuer gefangen und die Tram damit zum Stehen gebracht. Wie die Zwickauer Polizeidirektion mitteilte, hatte der Fahrer der Straßenbahn am Samstagabend auf der Leipziger Straße einen Feuerschein wahrgenommen und sein Schienenfahrzeug zum Stehen gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Straßenbahn war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Die Strecke der Linie 4 blieb für etwa anderthalb Stunden gesperrt.