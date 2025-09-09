Stromausfall in Treptow-Köpenick: Wer Hilfe braucht, muss improvisieren. Wie Betroffene trotzdem Kontakt zu Feuerwehr und Polizei aufnehmen können.

Stromausfall in Berlin - Wo es bei Notfällen Hilfe gibt

Wegen eines Stromausfalls sind Notrufnummern zum Teil nicht zu erreichen.

Berlin - Durch den Stromausfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist weiterhin die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 gestört. Betroffen sind nach Angaben der Berliner Feuerwehr die Bereiche Niederschönweide, Treptow- Köpenick, Adlershof, Johannisthal, Altglienicke und Teile von Rudow und Grünau. Wer dennoch im Notfall Hilfe braucht, hat mehrere Möglichkeiten:

Im Bezirk wurden mehrere Notrufannahmepunkte eingerichtet:

Hans-Schmidt-Straße 16, 12489 Berlin

Schliersee Straße 10, 12527 Berlin

Semmelweiss Straße 83, 12524 Berlin

Anna-Seghers-Straße 171, 12489 Berlin

Selchow Straße 3, 12489 Berlin

S-Bhf Schöneweide

Segelfliegerdamm 42, 12487 Berlin

Mohnweg/ Tiburtius Straße, 12524 Berlin

Keltensteig/ Grünauer Straße, 12524 Berlin

Grünauer Straße 118, 12537 Berlin

Schneller Straße 74, 12439 Berlin

Ligusterweg, 12487 Berlin

Oberspree Straße/ Bundeswehr, 12439 Berlin

S-Bahnhof Adlershof

S-Bahnhof Grünau

Notrufe können auch über die Fahrzeuge der BVG abgesetzt werden. „Alle Fahrzeuge sind per Funk direkt mit der Leitstelle verbunden, die Notrufe unmittelbar an Polizei oder Feuerwehr weitergeben kann“, teilte die BVG mit. Die Fahrerinnen und Fahrer seien entsprechend informiert worden.

Die Polizei forderte betroffene Menschen auch auf, sich in dringenden Notfällen direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Feuerwache zu wenden.

„Bleiben Sie aufmerksam, helfen Sie ggf. Nachbarinnen bzw. Nachbarn und wählen Sie den direkten Weg zur nächsten Wache, falls ein Notruf nicht möglich ist“, riet die Polizei.

Vor Ort gab die Polizei per Lautsprecherdurchsagen auch den Hinweis, für die Abendstunden Taschenlampen und batteriebetriebene Leuchten bereitzuhalten.