Von einem Stromausfall in Osnabrück sind nicht nur wenige Privathaushalte betroffen - dafür aber ein Museum und der Zoo. Die Stadtwerke helfen mit Notstromaggregaten aus.

Stromausfall in Osnabrück - Notstromaggregat für den Zoo

Von einem Stromausfall in Osnabrück ist auch der dortige Zoo betroffen. (Archivfoto)

Osnabrück - Der Zoo, ein Naturkundemuseum und die Kreisverwaltung sind in Osnabrück von einem Stromausfall betroffen. Gegen Mittag sei bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Schölerberg ein Kabel des Mittelspannungsnetzes beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Es seien nur sehr wenige Privathaushalte betroffen gewesen, deren Stromanschlüsse schnell umgeschaltet werden konnten, sagte er.

Da in der Kreisverwaltung auch die gemeinsame Leitstelle von Polizei und Feuerwehr untergebracht ist, sei das Gebäude mit einem Notstromaggregat ausgerüstet, hieß es. Für den Zoo stellten die Stadtwerke ein Aggregat zur Verfügung, damit unter anderem Belüftungsanlagen in den Aquarien oder Sicherungsanlagen an den Tiergehegen weiter betrieben werden können. Im Lauf des Nachmittags sollte die Störung wieder behoben sein.