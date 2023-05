Während in Großstädten wie Berlin der Run auf die Wohnheime für Studenten enorm ist, sieht die Lage in Sachsen-Anhalt etwas entspannter auch. Doch auch hier steigt die Nachfrage.

Magdeburg - Die Studentenwerke in Halle und Magdeburg beklagen einen Mangel an studentischem Wohnraum in Sachsen-Anhalt. Man könne den Studenten nicht ausreichend Wohnheimplätze anbieten, sagte eine Sprecherin des Studentenwerks Magdeburg. „Dies belegt auch die jährliche Versorgungsquote von 7,8 Prozent gemessen an der Gesamtzahl der Studierenden Ende 2022.“ Bundesweit liege die Unterbringungsquote demnach bei etwa 9,5 Prozent. Und die Nachfrage nach Plätzen steige.

Das Studentenwerk Halle rüstet deshalb Wohnheimplätze nach. „Wir errichten gegenwärtig zwei neue Wohnheime in Halle. Ebenso werden wir in Dessau ein weiteres Wohnheim am 01. Oktober 2023 eröffnen“, führte die Sprecherin des Studentenwerkes in Halle aus.

Das Studentenwerk in Halle betreut an fünf Standorten (Halle, Dessau, Merseburg, Bernburg, Köthen) rund 3000 Wohnheimplätze. Derzeit seien rund 300 Plätze frei. „Grundsätzlich gibt es im Sommersemester immer eine geringere Nachfrage gegenüber dem Wintersemester“, erklärte die Sprecherin. Zum Wintersemester gingen zuletzt ungefähr 1800 Bewerbungen ein, daraus entstanden 600 neue Mietverhältnisse.

Das Studentenwerk in Magdeburg kümmert sich nach eigenen Angaben um 17 Wohnheime mit rund 1650 Wohnheimplätzen. Der Großteil befindet sich in Magdeburg, nur 245 Plätze in Wernigerode. Je Wohnheim liegt die Belegungsquote zwischen 91 und 100 Prozent. „Im Jahr 2022 wurde eine Unterbringung von circa 93 Prozent erreicht“, so die Sprecherin. Dabei kommen auf einen Platz in der Regel mehr als vier Bewerbungen.

Aktuell kostet die Miete für ein Wohnheimplatz im Studentenwerk Halle rund 294 Euro. „Die Preise variieren dabei deutlich – so ist die Miete eines Doppelappartements, das von einem einzelnen Mieter genutzt wird, natürlich höher als die Miete eines WG-Zimmers in einer 6-er WG“, erklärte die Sprecherin in Halle. In Magdeburg liegt die monatliche Grundmiete zwischen 88 und 207 Euro. Hinzu kommen Betriebskostenpauschalen bis zu 155 Euro.