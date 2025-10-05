Ein Orkantief sorgt weiter für bedecktes Wetter in Norddeutschland. Besonders an der Küste muss man sich wetterfest anziehen.

Hannover/Hamburg/Kiel/Schwerin - Ein Sturmtief zieht über Deutschland und sorgt auch am Sonntag im Norden für ungemütliches Wetter. Für den Tag gelte eine Sturmflutwarnung an der deutschen Nordseeküste, teilte das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Demnach kann Hochwasser von bis zu 2 Metern eintreten.

Bereits in der Nacht zum Sonntag war es im Norden stürmisch. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei gab es keine größeren Schäden.

Das Wetter zeigt sich im gesamten Norden auch am Sonntag weiterhin bedeckt. Neben starkem Wind ist im gesamten Gebiet mit Regen zu rechnen. Besonders im südlichen Schleswig-Holstein könne es dabei zu Starkregen kommen, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 14 und 16 Grad.

Auch am Montag biete das Wetter „leider keine freundlichen Aussichten“, sagte der Sprecher des DWD. Im gesamten Norden können sich Bewohner auf Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad einstellen. Auch der Himmel bleibt stark bewölkt. Die Sonne ist demnach kaum bis gar nicht zu sehen.