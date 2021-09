Suche nach insektenfreundlicher Beleuchtung

Karlsruhe - In drei Naturschutzgebieten im Südwesten fangen Forscher seit Monaten Insekten im Dienste der Wissenschaft. Bei dem Projekt NaturLicht geht es darum, insektenfreundlichere Beleuchtung zu finden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe erläuterte. In den „Backofen-Riedwiesen“ im Rhein-Neckar-Kreis, am „Alten Flugplatz“ in Karlsruhe und in der „Heimbachaue“ im Landkreis Freudenstadt sollen Art und Anzahl der Insekten in den Fallen bei bisheriger Beleuchtung analysiert werden - und nach einem Austausch durch weniger schädliche Leuchtmittel. Zuständig ist die Forschungsgruppe Lichtverschmutzung und Ökophysiologie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). 440.000 Euro kostet das Projekt.