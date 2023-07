Schon Ende des 18. Jahrhunderts waren Schildkröten in vielen Regionen Deutschlands ausgerottet. Ein langfristig angelegtes Projekt in Niedersachsen soll die Reptilien wieder ansiedeln.

Rehburg-Loccum - In der Nähe des Steinhuder Meeres sind erneut junge Sumpfschildkröten in die Freiheit entlassen worden. Die Aktion ist Teil des Artenschutz-Projekts „Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in Niedersachsen“. Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne) sagte: „Noch 2013 galt die einzige in Deutschland wild vorkommende Schildkröte auch in Niedersachsen als ausgestorben.“ Inzwischen seien schon etwa 400 Schildkröten im Gebiet des Steinhuder Meeres nordwestlich von Hannover angesiedelt worden. Dies sei ein toller Erfolg für den Artenschutz.

Gemeinsam mit dem niedersächsischen Nabu-Vorsitzenden Holger Buschmann setzte der Minister am Freitag im Naturschutzgebiet Meerbruchswiesen in Neustadt am Rübenberge 16 junge Schildkröten aus.

Für das Projekt des Naturschutzbundes (Nabu) Niedersachsen waren zunächst Tiere von privaten Züchtern erworben worden. In der ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer, im SeaLife Hannover sowie im Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde wachsen die Schildkröten auf, im Alter von drei Jahren geht es für sie in die Natur. Über einen Zeitraum von 20 Jahren sollen jedes Jahr bis zu 50 Tiere in verschiedenen Gewässern der Region ausgewildert werden. Die Tiere können laut Nabu über 100 Jahre alt werden. Das Projekt wird finanziell vom Land Niedersachsen unterstützt.

Die Bingo-Umweltstiftung fördert zudem die Gestaltung von Brutplätzen aus Sand im Naturschutzgebiet Meerbruchswiesen. Von der Verbesserung des Lebensraums profitieren laut Ministerium auch andere seltene, geschützte Arten wie Amphibien, Libellen, weitere Reptilienarten sowie bedrohte Pflanzenarten.