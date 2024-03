Das NFL Playoff-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins ging als eines der kältesten Spiele in die Geschichte ein. Einigen Football -Fans drohen nach dem Spiel ernste körperliche Konsequenzen.

Chiefs vs. Dolphins: NFL-Fans drohen Amputationen nach eisigem Spiel

Beim Spiel der Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins herrschten eisige Temperaturen von -20 Grad Celsius in Amerika. Einigen Fans drohen nun Amputationen durch Frostbeulen.

Kansas City. Der Sieg im Super Bowl ist der Traum eines jeden Footballspielers in Amerika. Der Weg dahin führt über die Playoffs, die in der NFL (National Football League) im Januar beginnen. Oft herrschen zu dieser Jahreszeit eisige Temperaturen in den Stadien der Mannschaften.

Auch in dieser Spielzeit fand ein Spiel bei extremer Kälte statt: Am 14. Januar empfingen die Kansas City Chiefs die Miami Dolphins bei -21 Grad Celsius. Das Spiel ging als viertkältestes Spiel in die Geschichte der NFL-Playoffs ein.

Lesen Sie auch: RTL2-Serie "Mensch Retter": Frau nach Unfall auf A14 im Krankenhaus - in erstaunlichem Zustand

Schon im Januar mussten viel Fans auf Grund der Kälte medizinisch versorgt werden. Nun berichten Fox und NBC Sports, dass manchen von ihnen sogar die Amputationen einiger Körperteile drohe. Diese haben sich offenbar nicht mehr von den erlittenen Frostbeulen erholt.

Chiefs gegen Dolphins: Fans drohen Amputationen durch Kälte bei NFL Playoff-Spiel

Dr. Megan Garcia, medizinische Leiterin des Grossman Burn Center, sagte laut NBC Sports, dass rund 70 Prozent der Patienten, die während der extremen Kälte in der Region Kansas City Erfrierungen und Frostbeulen erlitten haben, zu Amputationen geraten wird.

Die Mehrheit der Patienten soll diese während des besagten Playoffs-Spiels erlitten haben. Die betroffenen Körperteile sind unklar, vermutlich handelt es sich um Zehen, Finger oder Füße.

Besonders ärgerlich für die Miami Dolphins Fans: Ihr Team verlor die Partie gegen den späteren Champion mit 7:26.