Weißenfels beendet seine Negativserie und besiegt einen direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. In der entscheidenden Phase avanciert John Bryant zum Matchwinner.

Weißenfels (dpa) – - Die Basketballer vom Syntainics MBC haben ihren freien Fall gestoppt und nach zuletzt fünf Niederlagen einen Erfolg gefeiert. Die Weißenfelser bezwangen am Freitag den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, MLP Academics Heidelberg, mit 104:97 (59:54). Durch den neunten Saisonsieg haben die Mitteldeutschen nun vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Charles Callison (27), Kostja Mushidi (20), Chris Ebou-Ndow (15) und Johny Bryant (13 Punkte/10 Rebounds). Für die Heidelberger erzielten Justin Jaworski (28), Jeffrey Carroll (26) und Elijah Childs (22) die meisten Punkte.

Die Hausherren starteten furios in diese wegweisende Partie. Mit einem 12:0-Lauf zogen die Weißenfelser von 13:13 (5.) auf 25:13 (7.) davon und lagen nach elf Minuten mit 33:18 vorn. Doch bis kurz vor der Pause kämpften sich die Heidelberger wieder auf 57:54 heran. Vor allem an der Freiwurflinie zeigten die Gastgeber Nerven. Von 27 Versuchen landeten nur 18 im Korb des Gegners. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei jedoch der MBC seinen knappen Vorsprung behauptete. Beim 94:92 (36.) drohte die Partie jedoch endgültig zu kippen. Dank Bryant, der sich danach drei Rebounds angelte und vier Punkte erzielte, brachten die Weißenfelser den so wichtigen Sieg unter Dach und Fach.