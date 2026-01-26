Viele Kindergarten- und Vorschulkinder in Thüringen haben löchrige Zähne. Mehr Vorsorge in Kindergärten soll Abhilfe schaffen – vor allem durch tägliches Zähneputzen in den Einrichtungen.

Erfurt - Um Kindergarten- und Vorschulkinder vor Karies zu bewahren, sind in Thüringen 367 niedergelassene Zahnmediziner als sogenannte Patenzahnärzte im Einsatz. Sie besuchen die Kitas, beraten das Personal und führen die Mädchen und Jungen kindgerecht an Zahnvorsorge heran, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. In die Betreuung eingebunden seien zudem Prophylaxefachkräfte – zahnmedizinische Fachassistenten mit Zusatzqualifikation - und die Gesundheitsämter der Kommunen.

In Thüringen ist nach Angaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege etwa die Hälfte aller Kinder von Karies betroffen. Nach Daten der Thüringer Gesundheits- und Pflegeplattform waren beispielsweise im Jahr 2024 bei mehr als 27 Prozent der Sechsjährigen die Gebisse wegen Löchern in den Zähnen behandlungsbedürftig, bei knapp 15 Prozent waren Zähne bereits saniert worden.

Für tägliches Zähneputzen im Kindergarten

Mit einer landesweiten Kampagne wollen Thüringens Zahnärzte und das Gesundheitsministerium das Bewusstsein für die Bedeutung von Zahnhygiene schärfen. Ziel sei es, das tägliche Zähneputzen fest in den Kindergärten zu etablieren. Dafür sei ein gemeinsamer Aufruf an alle rund 1.400 Kindergärten und deren Träger im Freistaat geschickt worden.