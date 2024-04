Oberharz - Die Trinkwassertalsperren in Sachsen-Anhalt sind nach dem regenreichen Winter gut gefüllt. An der Rappbodetalsperre im Harz, der größten Trinkwassertalsperre in Deutschland, ist das Stauziel für den Sommer nach Angaben des Talsperrenbetriebs fast erreicht. In den anderen Trinkwassertalsperren im Harz ist das Stauziel laut Daten teilweise bereits überschritten. Für die Rappbodetalsperre liegt das Ziel bei 105 Millionen Kubikmetern Wasser. Mit derzeit rund 100 Millionen Kubikmetern sei dieses Ziel fast erreicht, sagte Burkhard Henning, Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs auf Anfrage. Im Herbst und Winter habe es teilweise so viel geregnet, dass sogar Wasser kontrolliert abgegeben werden musste. Sorgen über die Trinkwasserversorgung müsse man sich nicht machen. Selbst in den vergangenen, trockenen Jahren seien die Füllstände gut gewesen.