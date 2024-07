Oberharz - Die Trinkwassertalsperren in Sachsen-Anhalt sind nach dem regenreichen Winter und den Regenfällen im Frühjahr derzeit gut gefüllt. An der Rappbodetalsperre im Harz, der größten Trinkwassertalsperre in Deutschland, liegt der Füllstand nach Angaben des Talsperrenbetriebs derzeit bei fast 95 Millionen Kubikmetern. Auch die Wasserqualität sei in diesem Jahr sehr gut, sagt der Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt, Burkhard Henning.

Vor einem Jahr lag der Beckeninhalt auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell. Im Winter sei das Stauziel mit 105 Millionen Kubikmetern Wasser nahezu erreicht worden.

Im Herbst und Winter hatte es teilweise so viel geregnet, dass sogar Wasser kontrolliert abgegeben werden musste. Sorgen über die Trinkwasserversorgung müsse man sich nicht machen, betonte Henning. Selbst in den vergangenen, trockenen Jahren seien die Füllstände gut gewesen. Auch die restlichen Trinkwassertalsperren im Harz haben befinden sich auf einem ähnlichen Stand wie vor einem Jahr.