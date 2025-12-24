Mitten in der Landeshauptstadt verschwinden plötzlich Tannenbäume vom Verkaufsplatz. Was hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt, ist noch unklar.

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg sind mehrere Tannenbäume gestohlen worden. Es handle sich um einen besonders schweren Diebstahl bei einem Weihnachtsbaumverkäufer, teilte die Polizei mit. Die genaue Zahl der gestohlenen Tannenbäume sei nicht bekannt, es seien zwischen zehn und 20, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Das Verkaufsgelände war den Angaben zufolge mit Zäunen gesichert.