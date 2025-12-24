Nach Polizeiangaben sollen Jugendliche Feuerwerkskörper auf einen Balkon geworfen haben. Ein Feuer bricht aus, greift auf die Wohnung über – und die ist nun ausgerechnet zu Weihnachten unbewohnbar.

Berlin - Zwei Jugendliche werden verdächtigt, mit Feuerwerkskörpern einen Brand in Berlin-Staaken ausgelöst zu haben. Wie die Polizei mitteilte, geriet im Semmelländerweg am späten Dienstagabend ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Das Feuer griff demnach auf die zugehörige Wohnung im ersten Obergeschoss über. Das gesamte Wohnhaus wurde während des Einsatzes evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Die Brandwohnung kann laut Polizei derzeit nicht bewohnt werden.

Nach Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden der Polizei zufolge „an ihren Wohnanschriften im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten angetroffen und nach Erstvernehmungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen“.