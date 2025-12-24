Kräftiger Ostwind an der Nordsee hat Folgen für die Schifffahrt: Wer über die Weihnachtstage auf ostfriesische Insel reisen möchte, sollte Fahrplanänderungen bei den Fähren im Blick behalten.

Wegen des Ostwindes und niedriger Wasserstände fallen Inselfähren teils aus oder fahren zu anderen Zeiten. (Archivbild)

Wangerooge - Niedrige Wasserstände infolge kräftigen Ostwindes beeinträchtigen über die Weihnachtstage den Fährverkehr zu einigen Ostfriesischen Inseln. Teils fallen Fährverbindungen aus oder die Inselfähren fahren zu anderen Zeiten, wie aus Angaben der Fährgesellschaften hervorgeht. Bereits am heutigen Heiligabend kommt es demnach zu Fahrplanänderungen.

Wo Fähren anders fahren – oder ausfallen

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fallen die ursprünglich geplanten je zwei Abfahrten von und zur Insel Wangerooge aus, wie Deutsche Bahn mitteilte, die den Fährverkehr mit einer Tochterfirma betreibt. Stattdessen gibt es Ersatzfahrten zu anderen Zeiten.

Die Reederei Norden-Frisia teilte mit, dass die Fährfahrten von und zur Insel Juist am Donnerstag wegen sehr niedriger Wasserstände komplett ausfallen. Freitag sollten die Fähren zu anderen Zeiten fahren. Auch im Norderney-Fährverkehr soll es am ersten und zweiten Weihnachtstag zu Änderungen im Fährverkehr kommen – teils entfallen Verbindungen morgens.

Im Fährverkehr von und zur Insel Langeoog verschieben sich am ersten Weihnachtsfeiertag Abfahrten von Bensersiel (Landkreis Wittmund) und Langeoog, wie die Inselgemeinde auf ihrer Website mitteilte. Zudem meldete die Baltrum-Linie geänderte Abfahrtszeiten für die Fähre am 25. Dezember von Neßmersiel (Landkreis Aurich) nach Baltrum sowie von der Insel ans Festland.

Keine ungewöhnliche Wetterlage im Winter

Kräftiger Ostwind ist in den Wintermonaten im Wattenmeer nicht ungewöhnlich. Der Ostwind drückt das Wasser von der Küste weg, Fähren können dann nicht oder nur eingeschränkt fahren.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erwartet, dass das Hochwasser an der deutschen Nordseeküste heute und morgen bis zu einem dreiviertel Meter niedriger eintritt als das mittlere Hochwasser.