Braunschweig - Die Suche nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer am Heidbergsee in Braunschweig beschäftigt die Polizei. Taucher suchten nach dem Schwimmer, sagte eine Polizeisprecherin. Schon am späten Samstagnachmittag hätten Jugendliche beobachtet, dass ein Mann in den See gegangen sei - sie hätten ihn aber nicht herauskommen sehen und sich Sorgen gemacht. Über mehrere Stunden bis in die Nacht suchten über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vergeblich nach ihm, dann wurde der Einsatz zunächst abgebrochen.

Die gesamte Wasserfläche wurde am Samstag mit Booten der Feuerwehr abgesucht, ebenso das Ufer. Auch eine Drohne des Katastrophenschutzes war im Einsatz, außerdem Sonargeräte und eine Unterwasserdrohne. Einige Zeugen mussten von einem Notfallseelsorger betreut werden.