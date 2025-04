Heilbad Heiligenstadt - Im Eichsfeld haben sich Tausende an der traditionellen Palmsonntagsprozession vor Ostern beteiligt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 8.000. Die Prozession verlief durch Heilbad Heiligenstadt. Das Eichsfeld im Nordwesten Thüringens ist eine stark katholisch geprägte Region.

Die Prozession erinnert an den Leidensweg von Jesus Christus, der nach christlichem Glauben an Sonntag vor Ostern in Jerusalem eingezogen war und dort mit Palmzweigen begrüßt wurde. Sechs von Männern auf den Schultern getragene große Passionsfiguren symbolisieren den Leidensweg von Jesus vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag bis zur Kreuzigung am Karfreitag.