Dresden - Mehrere tausend Menschen haben sich am Samstag zur Party und Demonstration des Christopher-Street-Day (CSD) in Dresden versammelt. Der bunte Zug bewegte sich durch die Alt- und Neustadt. Wie der Sprecher des CSD mitteilte, gehen die Veranstalter derzeit von rund 10.000 Teilnehmern aus. Immer wieder hielt der Demozug für Kundgebungen, unter anderem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert beteiligte sich daran.

Weil zuvor rechtsextreme Gruppen angekündigt hatten, die Anreise von Teilnehmern am Hauptbahnhof zu stören, war kurzfristig eine Zubringerdemo organisiert worden, sagte ein Veranstalter des CSD. Dabei hatte ein Truck die Menschen vom Bahnhof bis zum Altmarkt begleitet. Am Bahnhof hatte sich nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag eine 90-köpfige Gruppe aus dem rechten Spektrum versammelt. Die Beamten stellten ihre Identitäten fest und behielten sie weiter im Blick. Dabei soll es nach Angaben des CSD-Sprechers zu keinen Zwischenfällen gekommen sein.

Der CSD wurde in Dresden zum 31. Mal veranstaltet. Er stand unter dem Motto „100 Prozent Mensch - Ohne Wenn und Aber!“. Bereits am Donnerstag und Freitag nahmen zahlreiche Besucher am traditionellen politischen Straßenfest des CSD teil. Die Demonstration am Samstag soll gegen 16.00 Uhr beendet sein.