Bei den Gerichten in Berlin gehören Einlasskontrollen zum Alltag. Wenn Besucher ihre Taschen leeren müssen, kommt allerhand zutage.

Für Einlasskontrollen an Berliner Gerichten wie auch in Gefängnissen sind Justizvollzugsbeamte zuständig. (Archivbild)

Berlin - Bei Kontrollen in Berliner Gerichten sind im vergangenen Jahr mehr als 28.500 verbotene Gegenstände sichergestellt worden, darunter etwa 5.000 Messer. Das geht aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Neben Messern unterschiedlichster Art wurden bei den Kontrollen demnach gefährliche Gegenstände gefunden wie Pfeffer- und Gasspray, Scheren oder Werkzeug. Auch ein sogenannter Kubotan, der oft als Schlüsselanhänger getragen und zur Selbstverteidigung eingesetzt wird, wurde den Angaben nach in mehr als 30 Fällen sichergestellt.

Allein am Justizcampus Moabit wurden 1.761 Hieb- und Stichwaffen gefunden, wie es hieß. Die Anlage gilt als größter zusammenhängender Gerichtskomplex in Strafsachen in Europa, täglich gibt es dort bis zu 300 Prozesse. Am Eingang erfolgen umfangreiche Kontrollen, wie man sie vom Flughafen kennt.

Der „Tagesspiegel“ berichtete auf Basis einer parlamentarischen Anfrage der SPD über eine ähnliche Statistik.