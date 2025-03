In Sachsen-Anhalt leben nach Schätzungen bis zu 40.000 Muslime. Für sie endete am Sonntag eine besondere Zeit: der Fastenmonat Ramadan. Das wurde ausgiebig gefeiert.

Halle - Zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan sind alleine in Halle (Saale) Tausende Muslime zu einem Festgebet zusammengekommen. Sie trafen sich in einem Stadion, um anschließend das sogenannte „Zuckerfest“ (Eid al-Fitr) zu begehen. Nach Schätzungen des Dachverbands der Islamischen Gemeinden leben zwischen 36.000 und 40.000 Muslime in Sachsen-Anhalt.

Der Ramadan ist einer der fünf Säulen des Islam. Gläubige Muslime verzichten in dieser Zeit von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Abends kommen sie häufig zum gemeinsamen Fastenbrechen zusammen. Unter anderem für Kinder und Jugendliche gelten andere Regeln.