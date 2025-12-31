Einmal um den Maschsee bei eisigen Temperaturen - In Hannover treffen sich tausende Sportfans zum Silvesterlauf. Viele laufen verkleidet dem neuen Jahr entgegen.

Viele Läufer und Läuferinnen lassen das Jahr beim Silvesterlauf in Hannover sportlich ausklingen.

Hannover - Beim Silvesterlauf um den Maschsee in Hannover haben rund 3.750 Läufer und Läuferinnen mitgemacht. Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt lief René Menzel vom Braunschweiger Laufclub die schnellste Zeit auf der 5,8 Kilometer langen Strecke.

Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen verkleideten sich am Mittwochnachmittag passend zu Silvester als Schornsteinfeger oder Glücksschwein. Der Lauf fand in der Landeshauptstadt bereits zum 22. Mal in der statt.