Stolberg - Der Brand mehrerer Fachwerkhäuser in Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist Erkenntnissen der Polizei zufolge durch einen technischen Defekt entstanden. Ursprung des Feuers sei ein Gerät zur Warmwasseraufbereitung in dem Wohnhaus einer 87-Jährigen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Seniorin war bei dem Brand am 21. Januar verletzt worden.

Es hatte zunächst der Dachstuhl eines Fachwerkhauses gebrannt, dann haben die Flammen auf angrenzende Gebäude übergegriffen. Man geht von etwa einer halben Million Euro Schaden aus, wie die Sprecherin weiter sagte. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.