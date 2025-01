In Annaberg-Buchholz kommen Plüschtiere auf die Opernbühne. Dazu sucht das Theater solch kuschelige Gesellen als Spende.

Zweites Leben für Teddybären und Plüschhasen: Für das Bühnenbild einer Oper in Annaberg-Buchholz werden ausgediente Plüschtiere gesammelt. (Archivbild)

Annaberg-Buchholz - In einer neuen Operninszenierung in Annaberg-Buchholz erhalten ausgediente Kuscheltiere ein zweites Leben. Dafür sucht das Eduard-von-Winterstein-Theater Teddybären, Plüschhasen und Co als Spende. Sie müssen mindestens 15 Zentimeter groß sein, teilte das Theater mit.

Ihren großen Auftritt haben die Kuscheltiere Anfang April, wenn die Oper „Der Barbier von Sevilla“ Premiere feiert. Sie sollen dann das Bühnenbild zieren. Wer sich von Plüschtieren trennen wolle, könne dem Theater mit seiner Spende eine große Freude bereiten, hieß es. Dazu gibt es bis Mitte Februar zwölf Annahmetermine.