Ein 15-Jähriger fährt in Berlin mit einem Auto und verursacht einen Unfall. In dem Wagen entdeckt die Polizei verdächtige Gegenstände.

Ein 15-Jähriger versucht, nach einem verursachten Autounfall zu fliehen. In dem Auto stellt die Berliner Polizei verdächtige Gegenstände sicher. (Symbolbild)

Berlin - Ein 15-Jähriger hat am Steuer eines Autos einen Unfall in Berlin-Lichtenberg verursacht und wollte danach flüchten. In dem Wagen fand die Polizei unter anderem Bankkarten, die die Beamten teilweise Straftaten zugeordnet hätten, wie es hieß. Zudem entdeckten die Ermittler Handtaschen, Handys und Geldbörsen. Es bestehe der Verdacht auf Straftaten. Der 15-Jährige sei in eine Einrichtung für Minderjährige gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Minderjährige am Samstagabend mit dem Auto in der Wotanstraße in Richtung Gotlindestraße unterwegs. An der Rüdigerstraße missachtete er laut Polizei die Vorfahrt und stieß daraufhin mit einem Auto zusammen. Darin saßen laut Polizei ein 27-Jähriger und ein 23-Jähriger. Beide wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Laut Polizei versuchten der 15-Jährige und sein 33 Jahre alter Beifahrer unmittelbar nach dem Unfall zu fliehen. Zwei Männer aus einem weiteren Wagen hätten ihn und seinen Mitfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.