Ein Unbekannter gibt sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und ergaunert so Zugangsdaten. Der Schaden für einen Rentner: rund 150.000 Euro.

Ponitz - Ein 67 Jahre alter Mann ist in Ponitz (Altenburger Land) Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat eine sechsstellige Summe verloren. Wie die Polizei mitteilte, erhielt er Mitte Oktober mehrere Anrufe von einem Mann, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab.

Mit Täuschungen und falschen Behauptungen erlangte der Täter die Zugangsdaten für das Konto des 67-Jährigen und veranlasste mehrere Überweisungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen