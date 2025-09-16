Es gibt Angebote, aber nicht alle hätten sich gut angefühlt, sagt der ehemalige Dortmund-Trainer Edin Terzic. Die Zeit ohne Anstellung hat er genutzt. Wie, sagt er in einem Interview.

Berlin - Edin Terzic ist bereit für eine Rückkehr auf die Trainerbank. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, bekräftigte der 42-Jährige in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Seit seinem Ausstieg bei Borussia Dortmund im Juni vergangenen Jahres habe er versucht, mit der Familie ein paar Dinge nachzuholen und zu erleben. „15 Jahre Klubarbeit lagen hinter mir“, so Terzic, der 2010 als Scout beim BVB angefangen und Mitte 2024 als Chefcoach aufgehört hatte.

Er habe außerhalb der Schulferienzeiten viel dafür getan, „um ein besserer Trainer zu werden“, schilderte Terzic. In den vergangenen Monaten hätten sich ihm ein paar sehr interessante Türen für einen neuen Job geöffnet, „aber nicht alle haben sich richtig genug angefühlt. Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung.“