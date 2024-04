Die Thüringer AfD rüstet sich für die Landtagswahl im September. Die Partei will ihr Wahlprogramm und damit die Themen festzurren, mit denen sie in den Wahlkampf zieht.

Thüringer AfD will ihr Wahlprogramm beschließen

Pfiffelbach - Die Thüringer AfD will auf ihrem Landesparteitag am Samstag (10.00 Uhr) in Pfiffelbach ein Programm für die anstehende Landtagswahl im September beschließen. Der 93 Seiten umfassende Entwurf enthält unter anderem Forderungen nach einer Verkleinerung des Landtages, einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einer veränderten Migrationspolitik und einer Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Die Thüringer AfD wird seit März 2021 vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Thüringen wählt am 1. September einen neuen Landtag. Nach jüngsten Umfragen könnte eine Regierungsbildung erneut schwierig werden. Die AfD liegt derzeit mit Werten von etwa 30 Prozent vorn.