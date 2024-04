Erfurt - Rund um den offiziellen Start in die Badesaison um den 15. Mai öffnet der Großteil der Thüringer Freibäder, Badeseen und Gewässer ihre Tore für die Badegäste. Das teilte das Sozialministerium in Thüringen am Montag mit. Demnach erwarten die Menschen insgesamt 155 Freibäder, 27 natürliche Badegewässer mit insgesamt 37 Badestellen sowie sechs Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung. Bereits vor dem offiziellen Startpunkt nehmen 18 Freibäder ihren Betrieb auf. Auch der Bergsee Ratscher in Schleusingen hat ab dem 1. Mai für Badegäste geöffnet.

Die Gewässer hätten eine ausgezeichnete Qualität, hieß es. Die Wasserqualität wird während der Saison von den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte regelmäßig in einem Rhythmus von vier Wochen überwacht. Die ersten Proben werden bereits vor Beginn der Badesaison entnommen.