Thüringer HC bleibt in European League makellos

Chambray-lès-Tours - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC steuern in der European League klar auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntagnachmittag beim französischen Club Chambray Touraine nach einer glänzenden zweiten Halbzeit mit 32:25 (15:16) durch und führt mit 6:0 Punkten die Vorrundengruppe B an. Als beste Werferin des THC zeichnete sich Nationalspielerin Annika Lott aus, die bei ihrer Rückkehr nach auskuriertem Muskelfaserriss neunmal traf.

Die Thüringerinnen begannen fahrig und leisteten sich zunächst etliche technische Fehler. Dass sie nach acht Minuten nicht höher als mit 2:4 in Rückstand lagen, hatten sie ihrer starken Torhüterin Dinah Eckerle zu verdanken. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit fanden die Gäste im Angriff ihren Rhythmus. Weil sich auch Chambray spielerisch steigerte, entwickelte sich bis zur Pause ein offener Schlagabtausch.

Im zweiten Durchgang gelang den Thüringerinnen erst nach fünfeinhalb Minuten der erste Treffer. Es war zugleich der Auftakt ihrer stärksten Phase. Dank einer kompakten Abwehr und schnellem Umschaltspiel zogen die Gäste auf 24:19 (45. Minute) davon. Chambrays Trainer Mathieu Lanfranchi reagierte mit einer Auszeit, doch der THC ließ sich nicht mehr vom Kurs abbringen und baute seinen Vorsprung bis zum Ende sogar noch aus.