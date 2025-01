Buzau - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League die erste Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor beim rumänischen Top-Klub HC Dunarea Braila mit 22:26 (11:12). Mit vier Punkten belegt der THC in der Gruppe A unverändert Rang zwei, der zum Einzug ins Viertelfinale reichen würde. Beste Werferin beim Bundesliga-Zweiten war Nathalie Hendrikse mit sechs Toren.

Von Beginn an entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell, in dem die Defensive dominierte. Die Gastgeberinnen leisteten sich zunächst im Angriff ungewohnt viele technische Fehler, scheiterten aber auch wiederholt an der starken THC-Torhüterin Dinah Eckerle. Zwar taten sich auch die Gäste im Angriff schwer, führten nach einer Viertelstunde jedoch verdient mit 6:4. In der Folge steigerte sich der Finalist der Vorsaison deutlich und erspielte sich bis zur Pause eine knappe Führung - auch weil Torhüterin Kira Trusova zehn THC-Würfe abwehrte.

Im zweiten Durchgang benötigte der Favorit acht Minuten, um seinen ersten Treffer zu erzielen, setzte sich dann aber mit einem 4:0-Lauf auf 16:13 (41. Minute) ab. Die Thüringerinnen ließen sich allerdings nicht beeindrucken und blieben bis zum 20:21 (53.) auf Tuchfühlung, ehe die Kräfte spürbar schwanden. Bundesliga-Toptorjägerin Johanna Reichert blieb mit nur drei Treffern diesmal blass. So setzte sich Braila letztlich doch ungefährdet durch.