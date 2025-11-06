Berlin - Titelverteidiger THW Kiel trifft im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals in einem Auswärtsspiel auf den aktuellen Meister Füchse Berlin. Das ergab die Auslosung im Anschluss an das Achtelfinalspiel der Hauptstädter gegen den ThSV Eisenach, das die Füchse am Abend mit 38:22 (22:12) für sich entschieden hatten.

Volleyball-Nationalspieler Florian Krage-Brewitz von den Berlin Volleys zog mit der Begegnung zwischen dem Champions-League-Sieger SC Magdeburg und dem Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt ein weiteres Top-Duell. In den beiden übrigen Spielen trifft der Bergische HC auf die MT Melsungen und der SC DHfK Leipzig auf den TBV Lemgo Lippe.

Terminiert sind die Begegnungen in der Runde der besten acht Teams für den 17. und 18. Dezember. Die Endrunde findet dann am 18. und 19. April 2026 in Köln statt.