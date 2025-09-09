Schon wieder macht der Tiergartentunnel Probleme. Stundenlang war er in beide Richtungen nicht zu benutzen. Der Grund ist der gleiche wie am Tag davor.

Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel ist nach einer erneuten mehrstündigen Vollsperrung wieder befahrbar. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale auf der Plattform Bluesky mit. Wie schon am Tag davor war die wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Innenstadt am Morgen in beide Richtungen gesperrt worden. Vor dem Tunnel kam es daraufhin zu Staus.

Ein Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung sagte auf dpa-Anfrage, auch diesmal sei Personalmangel Grund für die Sperrung gewesen. Schon am Montagmorgen wurde der Tunnel gesperrt, weil nach kurzfristigen Krankmeldungen nicht genügend Personal für die Überwachung des Tunnels zur Verfügung stand.

An beiden Tagen wurde die Sperrung gegen 14 Uhr aufgehoben. Dann tritt die Spätschicht in der Tunnelleit- und der Tunnelregelungszentrale ihren Dienst an. Der Tiergartentunnel macht immer mit unerwarteten Sperrungen Schlagzeilen. Erst in der vergangenen Woche war er in Richtung Norden tagelang nicht zu benutzen. Grund war ein Unfall, bei dem sich ein Lastwagen im Tunnel verkeilt und dabei auch Tunneltechnik beschädigt hatte.