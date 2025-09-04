Nach einem Lkw-Unfall bleibt der Tiergartentunnel Richtung Moabit weiterhin gesperrt. Wie lange die Reparaturen dauern, ist offen.

Ein Lastwagen hatte sich am Montag im Tiergartentunnel verkeilt – und dabei Tunneltechnik beschädigt. (Archivbild)

Berlin - Auch am heutigen Morgen bleibt der Berliner Tiergartentunnel in Richtung Moabit nach dem Lkw-Unfall vom Montagabend gesperrt. Ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale erklärte, wie lange die Reparaturarbeiten noch dauern werden, sei derzeit nicht absehbar. Die Gegenrichtung in Richtung Kreuzberg ist dagegen bereits seit Dienstag wieder frei.

Bei dem Unfall hatte sich ein betrunkener Fahrer mit seinem Lastwagen verkeilt. Verbaute Tunneltechnik wurde beschädigt. Der Fahrer wurde im Krankenhaus behandelt.