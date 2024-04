Köln/Berlin - Popmusiker Tim Bendzko (39, „Hoch“) denkt musikalisch ungern in Schubladen. „Wir wollen ja möglichst alles in Schubladen stecken, was wir auf einer gewissen Ebene auch machen müssen, um irgendwie durchs Leben zu kommen“, sagte Bendzko der Deutschen Presse-Agentur. „Aber musikalisch habe ich mich selbst noch nie einem Genre zugeordnet. Für mich geht es bei Musik darum, ob mir etwas gefällt und es mich berührt.“

Der Berliner ist ab dem kommenden Dienstag in der elften Staffel der Vox-Musikshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ zu sehen, in der Musikstars verschiedener Genres die Lieder der jeweils anderen singen.

An diesem Freitag veröffentlichte Bendzko außerdem seine Single „Komm schon“, die die Plattform Magenta TV als offiziellen Hit ihrer Berichterstattung zur Fußball-EM im Sommer ausgewählt hat. „Ich weiß von vielen Olympioniken, dass sie sich pushen, in dem sie sich „Komm schon“ gegenseitig zurufen“, sagte der 39-Jährige. „Vielleicht schafft es mein Song, musikalisch noch den letzten Push zu geben.“