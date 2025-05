Potsdam - Ein 73-jähriger Mann steht ab heute (9.00 Uhr) wegen mutmaßlichen Mordes an seiner Ehefrau in Potsdam vor dem Landgericht. Er soll laut Staatsanwaltschaft im Dezember 2024 seiner schlafenden Ehefrau mit einem Hammer mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Sie starb an ihren schweren Verletzungen. Die Frau litt laut Gerichtssprecherin an einer unheilbaren Leukämie-Erkrankung.