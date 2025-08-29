Ermittler suchen bundesweit nach einem Mann, der seine Nachbarin getötet haben soll. Von ihm fehlte lange jede Spur, erst eine zufällige Begegnung bringt die Wende.

Bad Münder/Hameln - Nach dem gewaltsamen Tod einer 76-Jährigen haben die Ermittler einen Verdächtigen in Hameln festgenommen. Der 59-Jährige sei in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Polizei wollte eine Anzeige aufnehmen und stieß dabei auf den bundesweit gesuchten Mann.

Der 59-Jährige steht unter Verdacht, seine Nachbarin getötet zu haben. Angehörige fanden die 76-Jährige Ende Juli leblos in ihrer Wohnung in Bad Münder am Deister (Landkreis Hameln-Pyrmont). Schnell nahmen die Ermittler den Mann in Visier und fahndeten bundesweit nach ihm. Eine Videokamera zeigte ihn am Münchner Hauptbahnhof, dann verlor sich seine Spur.

Am Donnerstagabend nahm die Polizei den Gesuchten in Hameln widerstandslos fest. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags.