Ein Wachmann wird in einer Flüchtlingsunterkunft getötet. Eine verdächtige Person, die in der Unterkunft wohnte, kommt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gestalten sich nicht einfach.

Polizisten sind am Tatort in Potsdam im Einsatz.

Potsdam - Mehr als eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam hat sich die verdächtige Person noch nicht dazu geäußert. Diese habe „bisher keine Angaben zur Sache gemacht“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, Alexander Neuling, am Freitag. „Die Ermittlungen dauern an.“ Zum Schutz der Ermittlungen und mit Rücksicht auf die Rechte der Beteiligten erteile die Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Auskünfte.

Ein Wachmann mit syrischer Staatsangehörigkeit war am Donnerstag vergangener Woche in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt Potsdam gewaltsam attackiert worden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Tat löste eine Großfahndung aus. Ein Beamter in Zivil erkannte die tatverdächtige Person - eine transidente Person mit der Staatsbürgerschaft Südafrikas - in Berlin am Alexanderplatz, alarmierte Kräfte der Bundespolizei nahmen sie im Umfeld des Bahnhofs Zoologischer Garten fest. Sie ist seit Donnerstag nach einem Haftbefehl wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Die transidente Person war in der Potsdamer Unterkunft wohnhaft. Transidentität, Transgeschlechtlichkeit oder Transsexualität bedeutet, dass sich Menschen mit dem Geschlecht, das ihnen nach der Geburt zugeschrieben wurde, nicht identifizieren.