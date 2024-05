Uelzen - Ein Motorradfahrer ist in Uelzen mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ durch einen Kreisel gefahren und habe die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Motorrad kam nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen ein geparktes Auto, einen Baum und einen weiteren Wagen. Der Fahrer verlor durch den Aufprall seinen Helm und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein 23 Jahre alter Mitfahrer wurde am Freitagabend leicht verletzt.