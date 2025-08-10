Eine Gruppe möchte in der Nähe eines Sees campen. Ein 34-Jähriger setzt sich kurz ab - dann verläuft sich seine Spur. Wenige Stunden später gibt es traurige Gewissheit.

Engden - Ein 34-jähriger Mann ist in einem Baggersee in Engden (Landkreis Grafschaft Bentheim) ertrunken. Taucher konnten den Mann nachts nur noch leblos aus dem Wasser holen, wie die Polizei mitteilte.

Der 34-Jährige wollte demnach mit einer Gruppe in der Nähe des Sees campen. Als er nach dem Austreten nicht zurückkehrte, meldete ihn die Gruppe als vermisst. Einsatzkräfte suchten mit einer Drohne und einem Boot nach dem Mann. Schließlich entdeckten Taucher seine Leiche. Wie der 34-Jährige in den See gelangte und warum er starb, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.