Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Straße ab und prallt gegen die Leitplanke. Ein anderer Fahrer bemerkt das verunglückte Fahrzeug zu spät.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolfoto)

Elsdorf - Auf der Autobahn 1 ist im Landkreis Rotenburg ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei verunglückte der 27-Jährige bereits am späten Mittwochabend, als er in Fahrtrichtung Bremen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Dort kam er auf der linken Spur zum Stehen. Ein 51 Jahre alter Autofahrer habe das Hindernis nicht mehr rechtzeitig erkannt und sei gegen das verunglückte Auto gestoßen, hieß es. Warum der 27-Jährige von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht bekannt.

Der 27-Jährige aus Weyhe erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der 51 Jahre alte Autofahrer aus Delmenhorst kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.