Das Auto wurde in einen Kanal geschleudert und fing Feuer. Inzwischen steht fest, wer bei dem Unfall ums Leben kam.

Papenburg - Bei einem Unfall in Papenburg im Landkreis Emsland ist ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei mit und bestätigte damit Informationen des NDR. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor der Autofahrer am Samstag die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto prallte gegen eine Fußgängerbrücke und eine Schleuse, wurde durch die Luft geschleudert und landete in einem Kanal. Der Wagen fing Feuer, der 70-Jährige starb am Unfallort. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Papenburg mit 35 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Notfallseelsorger im Einsatz.

Die Holzbrücke und die Schleuse gehören zu einem Museumsdorf in Papenburg. Beide wurden durch den Unfall und das Feuer stark beschädigt. Ein Sommerfest, das am Sonntag dort stattfinden sollte, wurde von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro.